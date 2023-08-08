الجنس مقابل العلاج.. تحقيق لبي بي سي عربي يكشف اعتداءات جنسية من قبل معالجين روحانيين

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الجنس مقابل العلاج.. تحقيق لبي بي سي عربي يكشف اعتداءات جنسية من قبل معالجين روحانيين

قبل 11 دقيقة

كشف تحقيق لبي بي سي نيوز عربي عن حالات اعتداءات جنسية قام بها "معالجون روحانيون" على نساء، بعضهم عن طريق الرقية الشرعية. وجمع فريق التحقيقات شهادات من 85 امرأة في المغرب والسودان. تعرفوا على معلومات أكثر حول الوثائقي في هذا الفيديو.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.