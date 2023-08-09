سامي الذيبي .. 3 أشهر سجنا بحق شاعر في تونس بسبب تدوينة

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سامي الذيبي .. 3 أشهر سجنا بحق شاعر في تونس بسبب تدوينة

قبل 30 دقيقة

سلط قرار بسجن الشاعر التونسي سامي الذيبي، الضوء على وضع الحريات في البلاد وجدد النقاش الدائر حول الحد الفاصل بين حرية التعبير من جهة والذم والقدح من جهة أخرى.

وقضت المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن ثلاثة أشهر في حق الشاعر والأستاذ الجامعي على خلفية تدوينة انتقد فيها وزيرة الثقافة، وفق ما ذكره محاميه لوسائل إعلام محلية.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.