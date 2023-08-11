كأس العالم للسيدات.. عودة لبؤات الأطلس إلى المغرب وحملة تنمر ضدهن

قبل 11 دقيقة

استقبال مملوء بالفرح والفخر بعودة لبؤات الأطلس من أستراليا بعد أداء رائع في كأس العالم للسيدات، بالرغم من خسارتهن بأربعة أهداف دون مقابل أمام المنتخب الفرنسي في الثمن النهائي. ولكن تعرضت اللاعبات المغربيات لحملة تنمر على مواقع التواصل الاجتماعي. ما القصة؟ تابعوا الفيديو …