كأس العالم للسيدات.. عودة لبؤات الأطلس إلى المغرب وحملة تنمر ضدهن
كأس العالم للسيدات.. عودة لبؤات الأطلس إلى المغرب وحملة تنمر ضدهن
استقبال مملوء بالفرح والفخر بعودة لبؤات الأطلس من أستراليا بعد أداء رائع في كأس العالم للسيدات، بالرغم من خسارتهن بأربعة أهداف دون مقابل أمام المنتخب الفرنسي في الثمن النهائي. ولكن تعرضت اللاعبات المغربيات لحملة تنمر على مواقع التواصل الاجتماعي. ما القصة؟ تابعوا الفيديو …
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.