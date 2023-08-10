حزب الله.. مخاوف من فتنة طائفية بعد انقلاب شاحنة ذخيرة للحزب الشيعي في منطقة مسيحية

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نعى حزب الله أحد عناصره كما نعى حزب الكتائب أحد سكان بلدة الكحالة بعد تبادل إطلاق النار بين عناصر من حزب الله وسكان بلدة مسيحية إثر انقلاب شاحنة تعود لحزب الله وقال إنها محملة بالذخائر. وهذه أخطر مواجهة بين حزب الله وخصومه اللبنانيين منذ اشتباكات دامية وقعت في بيروت قبل نحو عامين، مما يهدد بتفاقم التوتر الطائفي في وقت يعاني فيه لبنان من أزمات سياسية واقتصادية عميقة.