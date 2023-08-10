العقارب .. تحذيرات من "استغلال" أطفال تونسيين في اصطياد الزواحف السامة

قبل 15 دقيقة

حذرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط مما اعتبرته ظاهرة خطيرة "تهدد حياة الأطفال وتستغلهم في صيد العقارب لفائدة سماسرة يقومون ببيعها لمؤسسات طبية، من بينها معهد باستور العريق بهدف استخراج أمصال".

ونفى مدير معهد باستور نفيا قاطعا ما ورد في بيان المنظمة مؤكدا أن المعهد لا علاقة له بالموضوع، وبأنه لم يقتن أية عقارب أو أفاع منذ أكثر من سنة.