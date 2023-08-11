قصتي مع التأتأة والتوريت

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قصتي مع التأتأة والتوريت

قبل 20 دقيقة

يصيب اضطراب التأتأة حوالي 1% من سكان العالم بحسب الرابطة الوطنية للتلعثم. وتصيب متلازمة توريت حوالي 0.5% من الأشخاص حول العالم أيضا. للتأتأة والتوريت أعراض كثيرة تؤثر بشكل سلبي على حياة الأشخاص المصابين بها وعلى نمط حياتهم.

في بي بي سي اكسترا هذا الأسبوع نناقش تأثير هذه الاضطرابات والمتلازمات على الأشخاص المصابين بها. نتعرف في الحلقة على فرح القيسية، مؤسِسة مبادرة Stutter UAE، التي تخبرنا عن قصتها مع اضطراب التأتأة والتنمر الذي تعرضت له في المدرسة نتيجة ذلك وكيف استطاعت أن تتحدى نظرات المجتمع من حولها لتصبح اليوم مؤثرة وفاعلة في المجتمع.

في الاستديو نلتقي أيضا حنين التميمي التي تم تشخيصها بمتلازمة توريت والتي تخبرنا بدورها عن تأثير هذه المتلازمة على صحتها النفسية والجسدية. حنين التي عاشت فترة عزلة وانطوائية في مرحلة ما من حياتها، هي اليوم صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر الوعي فيما يتعلق بمتلازمة توريت.

ونسافر إلى الجزائر ونتعرف على مصطفى الذي استطاع أن يتغلب على اضطراب التلعثم وتحقيق حلمه في أن يصبح مذيعا. من ثم نذهب إلى مدينة سوسة في تونس، وهناك نتعرف على الشابة دايمة بوكيل التي تم تشخيصها بمتلازمة توريت ليتبين بعدها أنها مصابة بمتلازمة أخرى اسمها بانداس.

تقديم: سيف الدين الرباعي

إعداد: سماح دعكور وسيف الدين الرباعي

مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية

منتج مشرف: سماح دعكور

إشراف عام: أوليفيا لو بوادوفان

يلقي برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أسبوعياً كل يوم خميس على شاشة بي بي سي عربي على الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.