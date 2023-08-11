فيرجن غالاكتيك.. كيف شعر أول سياح إلى حافة الفضاء؟

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أطلقت شركة فيرجن غالاكتيك ثلاثة سياح إلى خط حافة الفضاء على متن مركبة صاروخية، وهي ثاني رحلة تجريها شركة الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون بينما تشرع في إطلاق رحلات منتظمة. ومن بين الركاب الرعب الأولمبي السابق جون غودوين، الذي يعاني من مرض باركنسون. وقد أعرب جون عن أمله ألا يقف المرض أمام تحقيق الأحلام المصابين به.