إيران والولايات المتحدة.. ما الذي تعنيه صفقة تبادل السجناء بين البلدين؟
إيران والولايات المتحدة.. ما الذي تعنيه صفقة تبادل السجناء بين البلدين؟
أفاد مسؤولون أمريكيون الخميس بأن طهران نقلت 5 أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية، في خطوة أولى من اتفاق ينص على مبادلة مواطنين إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة بأمريكيين محتجزين في إيران، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة.
وأعاد الإعلان عن صفقة تبادل السجناء الحديث عن ملف برنامج طهران النووي للواجهة.
وعلى الرغم من نفي مسؤولين أميركيين التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، فإن مسؤولين أشاروا في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" عن اتفاق أوسع يبدو أن إيران ملتزمة به.
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