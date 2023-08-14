مريم سمير فايز..عودة شابة مصرية إلى الكنيسة بعد إشهار إسلامها يثير الجدل

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أثار ظهور شابة مصرية مسيحية تدعى "مريم سمير فايز" داخل كنيسة مصرية جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد إشهار إسلامها ونطقها الشهادتين في مقطع مصور. وشكك الكثيرون في السبب الحقيقي وراء عودة مريم للكنيسة على هذا النحو وسط غياب رد رسمي من الأزهر الشريف.