التعدي على المرشح الرئاسي المصري أحمد الطنطاوي داخل أحد المساجد والداخلية تنفي

قبل 35 دقيقة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر أحد أفراد الأمن بمسجد السيدة زينب بالقاهرة يدفع المرشح المحتمل للرئاسة في مصر أحمد الطنطاوي ويطالبه بالمغادرة. ونفت وزارة الداخلية المصرية وقوع تعدي قائلة في بيان إن عنصرا من الأمن الإداري كان يحاول صرف المصليين عقب الصلاة لمنع التزاحم.