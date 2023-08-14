ما قصة السيدة الأمريكية صاحبة أطول لحية نسائية في العالم؟
ما قصة السيدة الأمريكية صاحبة أطول لحية نسائية في العالم؟
دخلت امرأة أمريكية تدعى إيرين هانيكت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد أن أصبحت صاحبة "أطول لحية لأثنى" في العالم. وقال مسؤولو غينيس إن طول لحية إيرين، البالغة من العمر 38 عاما، يبلغ 30 سنتيمترا. وقد نمت لحيتها بسبب الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.