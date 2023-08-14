محمد صلاح: ما سر غضب النجم المصري بعد استبداله في مواجهة ليفربول وتشيلسي؟

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محمد صلاح: ما سر غضب النجم المصري بعد استبداله في مواجهة ليفربول وتشيلسي؟

قبل 6 دقيقة

بدا الغضب واضحا على النجم المصري محمد صلاح بعد استبداله خلال مباراة فريقه ليفربول مع مستضيفه تشيلسي، الأحد، في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغادر صلاح الملعب، وذهب إلى دكة البدلاء مباشرة دون مصافحة مدربه الألماني يورغن كلوب، ما جر عليه انتقادات لاذعة من قبل مشاهير ونجوم كرة القدم. فما سر غضب النجم المصري؟

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