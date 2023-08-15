نساء قبيلة المطير.. مبادرة نسوية لتخفيض نفقات الأعراس والمناسبات الاجتماعية في الكويت
نساء قبيلة المطير.. مبادرة نسوية لتخفيض نفقات الأعراس والمناسبات الاجتماعية في الكويت
أثار بيان نشرتها مجموعة من نساء قبيلة المطير في الكويت، عن تخفيض تكاليف حفلات الأفراح والملكة والدزات والتخرج، جدلا كبيرا على مواقع التواصل. وحذت حذوهن نساء أخريات من قبيلتي العوازم وعجمان، إذ نشرن بيانين مماثلين لدعم بيان نساء المطير.
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