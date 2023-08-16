اعتقال محمود حمزة يخلف 27 قتيلا في طرابلس الليبية.. من هو قائد لواء 444؟

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اعتقال محمود حمزة يخلف 27 قتيلا في طرابلس الليبية.. من هو قائد لواء 444؟

قبل 36 دقيقة

قالت مصادر ليبية أن ما لا يقل عن 27 شخصا قتلوا في اشتباكات بين اللواء 444 وقوة الردع، وأن مئة آخرين على الأقل جرحوا.

واندلعت الاشتباكات بين الطرفين بعد اعتقال قائد اللواء 444 محمود حمزة من قبل قوة الردع.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.