عمر عبد القادر.. مصري يحقق رقما قياسيا بعد خسارة ساقه بهجوم قرش

قبل 18 دقيقة

تسبب هجوم سمك قرش في بتر ساق الشاب المصري عمر عبد القادر. وشكلت هذه الحادثة نقطة تحول في حياة عمر، وسعى للتغلب على حالة الاكتئاب التي مر بها بعد الحادث، وذلك من خلال ممارسة الرياضة.

تقول موسوعة غينيس إن المسيرة الملحمية لعمر عبدالقادر، من ناجي هجوم قرش إلى حامل رقم قياسي عالمي، تمثل برهاناً على إرادة الإنسان القوية والتي لا تقهر. تغلب خلالها على الصعاب، واحتضن الفرص التي سنحت له، وأثبت أن القوة الحقيقية لا تكمن فقط في القدرات البدنية، بل في مرونة روح الإنسان.