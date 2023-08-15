محمد الحاجي.. أين اختفى الناشط السعودي الشهير؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

محمد الحاجي.. أين اختفى الناشط السعودي الشهير؟

قبل 21 دقيقة

في خطوة وصفها البعض بالصادمة، تداولت منظمات حقوقية وتقارير صحفية أنباء عن اعتقال السلطات السعودية، الأكاديمي والناشط الشهير محمد الحاجي.

لم يصدر تعقيب من أي جهة سعودية رسمية حول اختفاء الحاجي الذي يتابعه قرابة 400 ألف شخص على منصة إكس.

والحاجي هو مقدم برنامج "بودكاست آدم" عبر منصة ثمانية الشهيرة في اليوتيوب، ولم يعرف عنه أي نشاط سياسي في السابق، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة حول أسباب اختفائه.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.