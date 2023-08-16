الأمير هاشم بن عبد الله نائبا للملك الأردني في سن الـ18

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عين الملك عبد الله أصغر أبنائه الأمير هاشم بن عبد الله نائبا له بعد أن أكمل الثمانية عشر عاما. وأدار الأمير الشاب البلاد خلال الخمس ساعات التي غاب فيها والده في زيارة للقاهرة وهو أول تعيين وأهم دور يضطلع به الأمير الشاب في الدولة.