ما تفاصيل الطائرة المحملة بملايين الدولارات القادمة من مصر والمحتجزة في زامبيا؟
ما تفاصيل الطائرة المحملة بملايين الدولارات القادمة من مصر والمحتجزة في زامبيا؟
عثرت السلطات في زامبيا على 5.7 مليون دولار وأسلحة على متن طائرة خاصة هبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي في العاصمة لوساكا. وتم احتجاز عشرة أشخاص للتحقيق معهم في ملابسات القضية. ما القصة بالضبط؟ تابعوا الفيديو لمعرفة التفاصيل..
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