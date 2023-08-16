سفير بريطانيا السابق في السعودية: العقل العربي فارغ

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سفير بريطانيا السابق في السعودية: العقل العربي فارغ

قبل 38 دقيقة

أعرب السفير البريطاني السابق في السعودية السير شيرارد كوبر كولز عن ندمه لتعلم اللغة العربية بدلا من الصينية، وعلل ذلك بالقول إن "العقل العربي فارغ بالمقارنة مع نظيره الصيني". جاء ذلك أثناء حديثه مع طلاب في حفل عشاء بجامعة أكسفورد.

ونشرت صحيفة "ميل أون صندي" ردا على لسان "شيرارد" يقول فيه إنه تم إخراج تعليقاته من سياقها.

ويشغل "شيرارد" منصب رئيس العلاقات العامة في بنك إتش إس بي سي، ورئيس مجلس إدارة المجلس البريطاني الصيني للأعمال. كما سبق له أن تم تنصيبه سفيرا في إسرائيل وأفغانستان.

ومؤخرا، اعتذر "شيرارد" بعد اتهامه للحكومة البريطانية بأنها "ضعيفة" لامتثالها لمطالب الولايات المتحدة بقطع التعاملات التجارية مع الصين.

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