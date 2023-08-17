رجل يمني يفجر نفسه وزوجته بقنبلة يدوية أمام المارة

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رجل يمني يفجر نفسه وزوجته بقنبلة يدوية أمام المارة

قبل 19 دقيقة

فجر رجل يمني قنبلة يدوية بنفسه وزوجته في الشارع بمدينة عدن بسبب خلافات زوجية، وتوفي الاثنان. وتتكرر حالات القتل والعنف ضد النساء في اليمن، وربط العديد من الناس بين الوضع السياسي المعقد في البلاد والوضع الاجتماعي.

تحدثنا في بي بي سي ترندينغ مع المحامية اليمنية ورئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، هدى الصراري، عن أسباب هذه الحالات. تابعوا الفيديو لمعرفة التفاصيل..

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.