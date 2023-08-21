شاشات العرض في بغداد.. القبض على المتهم ببث فيديو إباحي في العاصمة العراقية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

شاشات العرض في بغداد.. القبض على المتهم ببث فيديو إباحي في العاصمة العراقية

قبل 22 دقيقة

أثار عرض فيديو إباحي على إحدى الشاشات الضخمة للإعلانات في بغداد غضب العديد من العراقيين.

وقالت وزارة الداخلية العراقية إنها ألقت القبض على الشخص المتهم ببث المشاهد الخليعة، وأوضحت أسباب الحادثة. تابعوا الفيديو لمعرفة التفاصيل...

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.