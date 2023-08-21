شاشات العرض في بغداد.. القبض على المتهم ببث فيديو إباحي في العاصمة العراقية
شاشات العرض في بغداد.. القبض على المتهم ببث فيديو إباحي في العاصمة العراقية
أثار عرض فيديو إباحي على إحدى الشاشات الضخمة للإعلانات في بغداد غضب العديد من العراقيين.
وقالت وزارة الداخلية العراقية إنها ألقت القبض على الشخص المتهم ببث المشاهد الخليعة، وأوضحت أسباب الحادثة. تابعوا الفيديو لمعرفة التفاصيل...
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فيديو, تفاصيل انقاذ فتاتين اجبرتا على العمل في المواقع الإباحية, المدة 2,57
تتبع البي بي سي قسًا من كوريا الجنوبية في مهمته السرية لإنقاذ امرأتين تم الاتجار بهما لممارسة الجنس.