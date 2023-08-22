كاميرا تجسس في حمام للنساء بالكويت والسلطات تلقي القبض على المتهمين
كاميرا تجسس في حمام للنساء بالكويت والسلطات تلقي القبض على المتهمين
أثار فيديو يظهر وجود كاميرا هاتف حمام النساء في أحد البنوك في الكويت غضب العديد من الناس. ونشرت وزارة الداخلية بيانا تفصح فيه عن القبض على المتهمين.
تحدثنا في ترندينغ مع رئيس لجنة الأمن السيبراني في اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي محمد الرشيدي عن أبرز النصائح التي يقدمها لكشف كاميرات التجسس في الأماكن العامة.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.
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