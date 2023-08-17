حفيد السيسي…هل انحاز حكم البطولة العربية لأندية الجودو لصالحه؟

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حفيد السيسي…هل انحاز حكم البطولة العربية لأندية الجودو لصالحه؟

قبل 17 دقيقة

أثارت هزيمة عمر محمود حفيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام اللاعب الكويتي أحمد البذالي في نهائي البطولة العربية لأندية الجودو التي أقيمت في العلمين، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد قرار الحكم تكرار محاولات الرميات في المباراة التي حصل فيها أحمد البذالي على المركز الأول. وشكك كثيرون في مدى حيادية الحكم المصري في هذه المنافسة.

لاعب الجودود البريطاني، مارتن شوتبولت، قال لترندينغ: "إن اللاعب الكويتي سجل 6 نقاط على الأقل، بعضها نقاط إيبون كاملة، وكان من المفترض إنهاء المباراة وإعلان فوز أحمد البذالي"

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: