ارتفاع الأسعار وغلاء تكاليف المعيشة بعد زيادة الرواتب في سوريا
ارتفاع الأسعار وغلاء تكاليف المعيشة بعد زيادة الرواتب في سوريا
أعلنت الحكومة السورية عن مضاعفة رواتب القطاع العام ورفع الدعم عن الوقود في الوقت نفسه، في محاولة منها لإعطاء دفعة للاقتصاد.
وجاء الإعلان بعد انخفاض قيمة الليرة السورية إلى مستوى جديد مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء.
ونصت المراسيم الرئاسية على زيادة بنسبة 100% في الرواتب ومعاشات التقاعد الخاصة بموظفي الحكومة والعسكريين والمتعاقدين مع الحكومة.
وحذر الخبراء من أن الزيادة في رواتب القطاع العام من المرجح أنها ستعمل على زيادة التضخم وانخفاض قيمة الليرة السورية.
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