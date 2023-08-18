لماذا يهوى الشباب ممارسة الرياضات المتطرفة؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

لماذا يهوى الشباب ممارسة الرياضات المتطرفة؟

قبل 19 دقيقة

الباركور، ركوب الدراجات الجبلية، الغطس، تسلق المرتفعات، القفز بالمظلات، ورياضات كثيرة غيرها تصنف في خانة الرياضات المتطرفة أو كما تعرف في ال Extreme Sports.

في بي بي سي اكسترا نسأل لماذا يهتم الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمثل هذه الرياضات على الرغم من خطورتها؟ ما الذي يدفعهم إلى ممارستها؟ ما هي مخاطر هذه الرياضات؟ وكيف يعملون على إدارة المخاطر هذه؟

يستضيف اكسترا هذا الأسبوع، كارل نقور، الذي يخبرنا عن حبه لرياضة الموتوكروس وعن أبرز تحديات هذه اللعبة. كارل الذي تعرض للعديد من الإصابات بسبب هذه الرياضة الخطرة إلا أنه ما زال يمارسها ويقوم حاليا بتمرين الأطفال والشباب. نتعرف أيضا على ريم أشرف التي تمارس رياضة الغطس وتخبرنا عن التحدي الذي قامت به لمدة 56 ساعة تحت الماء وعن حكايتها مع موسوعة غينيس.

ونسافر إلى الجزائر وتحديدا إلى مدينة تيزي وزو ونتعرف على بيشو نبري الذي يمارس رياضة ركوب الدراجات الجبلية ويخبرنا عن حبه الكبير للرياضات الخطرة. من ثم نلتقي بسفيان النفزي من تونس الذي يمارس رياضة الباركور ويحلم بتأسيس أول مدرسة لتعليم هذه الرياضة. ننتقل بعدها إلى غزة ونتعرف على مجموعة فتيات يمارسن رياضة التجذيف رغم الصعوبات والإمكانيات المحدودة.

تقديم وإعداد: سيف الدين الرباعي

مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية

منتج مشرف: سماح دعكور

يلقي برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أسبوعياً كل يوم خميس على شاشة بي بي سي عربي على الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.