عرس في طرابلس اللبنانية ينتهي بجريمة

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عرس في طرابلس اللبنانية ينتهي بجريمة

قبل 31 دقيقة

عاشت عروس وعائلتها لحظات مؤلمة وحزينة في مدينة طرابلس اللبنانية يوم زفافها، بعدما نشب خلاف بين عائلة العروس والعريس، نتج عنه جريمة قتل.

ونتيجة لخلاف بين شقيق العروس وشقيق العريس حول أي من السيارات يجب أن تنقل فيها العروس إلى حفل زفافها، قتل شقيقها برصاصة من مسدس شقيق العريس، ونقل مؤمن البيروتي للمستشفى، لكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.

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