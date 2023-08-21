الحدود السعودية اليمنية.. تقرير حقوقي يتهم السعودية بقتل مئات المهاجرين الأفارقة والرياض تنفي
الحدود السعودية اليمنية.. تقرير حقوقي يتهم السعودية بقتل مئات المهاجرين الأفارقة والرياض تنفي
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها السعودية بالمسؤولية عن قتل عدد كبير من المهاجرين غالبيتهم من الأفارقة، أثناء محاولتهم عبور الحدود السعودية اليمنية.
وقالت السعودية إنها لم تتوصل بأية أدلة على ما ورد في التقرير، نافية أن تكون قواتها مسؤولة عن مقتل هؤلاء.
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