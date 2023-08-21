لوسي ليتبي.. السجن مدى الحياة للممرضة البريطانية التي قتلت سبعة أطفال رضع

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قضت محكمة بريطانية بالسجن مدى الحياة على الممرضة لوسي ليتبي، بعد إدانتها بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة، ومحاولة قتل ستة آخرين في مستشفى بشمال غربي إنجلترا.

ووصفت ليتبي بأنها "أسوء سفاحة وقاتلة للأطفال في تاريخ بريطانيا الحديث." وألقت السلطات البريطانية القبض على الممرضة التي تبلغ 33 عاما في 2018، بعد الاشتباه في قتلها الأطفال عمدا بمستشفى كونتس أوف شيستر، ما بين عامي 2015 و 2016.