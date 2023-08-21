أحمد إبراهيم إسماعيل.. اعتقال ناشط سوري بعد انتقاده للأسد بسبب تردي الأوضاع المعيشية

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أحمد إبراهيم إسماعيل.. اعتقال ناشط سوري بعد انتقاده للأسد بسبب تردي الأوضاع المعيشية

قبل 16 دقيقة

مع استمرار المظاهرات ودعوات الإضراب في السويداء ودرعا وريف دمشق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، تشهد سوريا تصاعد الأصوات المعارضة للحكومة.

من بين هذه الأصوات الانتقادات التي أطلقها الناشط أحمد إبراهيم إسماعيل، وأدت إلى اعتقاله من طرف قوات الأمن السوري، وأدت إلى ردود فعل واسعة في منصات التواصل الاجتماعي.

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