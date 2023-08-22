قمة البريكس: لماذا تسعى دول مثل السعودية والجزائر إلى الانضمام للتكتل الاقتصادي؟

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قمة البريكس: لماذا تسعى دول مثل السعودية والجزائر إلى الانضمام للتكتل الاقتصادي؟

قبل 13 دقيقة

انطلقت قمة مجموعة دول "بريكس" اليوم الثلاثاء في جنوب أفريقيا في ظل تحديات اقتصادية عالمية، ومساع إلى توسيع قاعدتها في 20 دولة جديدة.

ومن ضمن الدول التي تقدمت مؤخرا بطلب للانضمام للبريكس، سبع دول عربية بعضها نفطية. فقد طلبت كل من السعودية والإمارات والجزائر ومصر الانضمام إلى المجموعة.

في المقابل أثارت أنباء عن رغبة المغرب الانضمام لبريكس لغطا وتحليلات متباينة، فما الأسباب؟ ولماذا تسعى بعض الدول العربية للالتحاق بالبريكس؟

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: