اختطاف وتعذيب عراقيين على يد عصابات الاتجار بالبشر في إيران
اختطاف وتعذيب عراقيين على يد عصابات الاتجار بالبشر في إيران
انتشرت مقاطع فيديو تظهر عراقيين محتجزين ومكبلين بالسلاسل وعليهم آثار تعذيب. وناشد أهالي المختطفين المسؤولين التدخل للإفراج عن ذويهم.
وأوضحت وزارة الخارجية العراقية أن عصابات الاتجار بالبشر وراء عمليات الاختطاف.
تحدثنا في ترندينغ مع شقيق أحد المختطفين ليروي لنا قصة اختفاء أخيه. تابعوا الفيديو لمعرفة التفاصيل..
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.