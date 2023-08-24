بريغوجين: تحطم طائرة يعتقد أنها تقل زعيم مجموعة فاغنر وبوتين يعزي عائلته

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بريغوجين: تحطم طائرة يعتقد أنها تقل زعيم مجموعة فاغنر وبوتين يعزي عائلته

قبل 25 دقيقة

ترددت تكهنات كثيرة بشأن سبب تحطم الطائرة التي يعتقد أنها كانت تقل زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في شمال غرب روسيا.

وقالت وكالة الطيران الروسية إن اسم بريغوجين كان ضمن قائمة الركاب على متن الطائرة الخاصة، وكذلك اسم الرجل الثاني في قيادة المجموعة، ديمتري أوكتين، لكن الكرملين لم يؤكد وفاتهما.

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