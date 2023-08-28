رد اعتبار رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل سوزان تميم يثير انتقادات

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رد اعتبار رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل سوزان تميم يثير انتقادات

قبل 20 دقيقة

قضت محكمة مصرية برد اعتبار رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والمدان في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم بعد ست سنوات من خروجه من السجن.

الحكم أثار استياء الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شغلت القضية الرأي العام لسنوات.

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