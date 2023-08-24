المثلية الجنسية ..ما قصة كتاب فرنسي للأطفال يتم بيعه في المغرب؟

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المثلية الجنسية ..ما قصة كتاب فرنسي للأطفال يتم بيعه في المغرب؟

قبل 50 دقيقة

أثار كتاب مدرسي أجنبي موجود في المكتبات المغربية غضبا في صفوف أولياء الأمور، ما استدعى السلطات للتدخل وسحبه.

والكتاب عبارة عن قصة مصورة باللغة الفرنسية موجهة للأطفال تتضمن نصوصا عن المثلية الجنسية.

ويقول المنتقدون إن الكتاب يأتي في إطار "حملة تقودها مدارس أجنبية تستهدف عادات وقيم المغاربة". فما سبب كلِ هذا الجدل؟ وما حقيقة ما يتداول حول الكتاب؟

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