قبلة على شفتي لاعبة تهدد منصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم

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قبلة على شفتي لاعبة تهدد منصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم

قبل 14 دقيقة

تصدر رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس الذي رفض الرضوخ للانتقادات والاستقالة من منصبه، حديث الصحافة الرياضية ومحبي كرة القدم حول العالم.

يأتي ذلك على خلفية تقبليه إحدى لاعبات منتخب بلاده إثر التتويج بكأس العالم للسيدات.

وإثر الانتقادات التي طالته، اعتذر روبياليس عن تقبيل نجمة منتخب إسبانيا جينيفر هيرموسو إلا أنه عاد ليؤكد أنه لن يترك منصبه.

ويرى كثيرون في اعتذار روبياليس خطوة غير مجدية " لتبرير تصرفه الذي كشف عن مستوى العنف الجنسي الذي تعاني منه النساء" يوميا. كما حذر بعضهم من التطبيع مع التمييز ضد المرأة في المجال الرياضي.

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