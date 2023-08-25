"يحظر انتقاد أمير الكويت أو ولي عهده".. مشروع قانون الإعلام الجديد في الكويت يثير انتقادات واسعة

قبل 24 دقيقة

أثار مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلام في الكويت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد. ويحظر القانون الإساءة إلى أمير البلاد أو ولي العهد، إلى جانب المساس بالحياة الخاصة لمن وصف بأي موظف عام أو نواب مجلس الأمة الكويتي. وقوبلت مسودة القانون بانتقادات لاذعة ممن يرون أنه يهدف بالتضييق على حرية التعبير وتكميم الأفواه.