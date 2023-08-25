دونالد ترامب.. سخرية على مواقع التواصل بعد نشر صورة جنائية تاريخية للرئيس الأمريكي السابق

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دونالد ترامب.. سخرية على مواقع التواصل بعد نشر صورة جنائية تاريخية للرئيس الأمريكي السابق

قبل 41 دقيقة

سلم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه للسلطات في جورجيا حيث يواجه تهمة التآمر لإلغاء نتائج انتخابات الولاية لعام 2020، في احتجاز يعتبر سابقة لرئيس أمريكي سابق.

وتوجب على ترامب أن يدفع سند كفالة بقيمة 200 ألف دولار ليتم إطلاق سراحه من سجن أتلانتا أثناء انتظاره للمحاكمة.

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