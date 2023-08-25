الدنمارك تطرح مشروع قانون يعاقب بالسجن سنتين وغرامة لمن يدنس الكتب المقدسة

قبل 28 دقيقة

تقدمت الحكومة الدنماركية بمشروع قانون إلى البرلمان يحظر إهانة الكتب الدينية. يأتي الاقتراح بعد أن أشعلت مظاهرات تضمنت حرق المصحف في الدنمارك والسويد احتجاجات في دول إسلامية وتوتر في العلاقات بين بلدان إسلامية والدنمارك.