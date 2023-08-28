نجلاء المنقوش : هل تنهي إقالة الدبيبة للوزيرة الليبية أزمة لقائها بالوزير الإسرائيلي؟
في تطورات متسارعة ومتلاحقة، أقالت الحكومة الليبية وزيرة الخارجية نجلاء منقوش، من منصبها. جاء ذلك بعد أن قالت إسرائيل إن وزير الخارجية إيلي كوهين اجتمع مع نظيرته الليبية في إيطاليا الأسبوع الماضي.
ونفت حكومة الوحدة الوطنية ما يتردد من أنباء عن مغادرة المنقوش للبلاد عبر "القنوات الرسمية" على خلفية الأحداث واصفة ما حدث في روما بأنه "لقاء عارض غير رسمي".
هذا اللقاء أشعل غضبا شعبيا ورسميا في ليبيا، حيث خرجت مظاهرات واحتجاجات واسعة في مدن عديدة. وحلل ليبيون الخبر انطلاقا من موقفهم من حكومة الدبيبة.
وفي الوقت الذي وصفت فيه صحفيون إسرائيليون الخبر بالتاريخي، وصف معارضون تسريبه بغير المسؤول.
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فيديو, اعتقال محمود حمزة يخلف 27 قتيلا في طرابلس الليبية.. من هو قائد لواء 444؟, المدة 4,42
قالت مصادر ليبية أن ما لا يقل عن 27 شخصا قتلوا في اشتباكات بين اللواء 444 وقوة الردع، وأن مئة آخرين على الأقل جرحوا، على خلفية اعتقال قائد اللواء 444 محمود حمزة من قبل قوة الردع.