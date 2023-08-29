مطالبات في السعودية بإيقاف حكم إعدام بحق الداعية محمد الغامدي
مطالبات في السعودية بإيقاف حكم إعدام بحق الداعية محمد الغامدي
أثار حكم محكمة سعودية بإعدام الداعية محمد الغامدي، وهو شقيق معارض سعودي مقيم بالخارج، غضبا كبيرا بين الأوساط الحقوقية. ووجهت للغامدي اتهامات شملت متابعة حساب معارضين سعوديين على منصتي إكس ويوتيوب والإخلال بالأمن العام والمجتمع.
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