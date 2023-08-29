مذيعة يونانية تشعل المنصات بعد اتهامها بالعنصرية تجاه المهاجرين

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أثارت مقدمة الأخبار اليونانية ألكسندرا دوفارا غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي واتهمت بالعنصرية تجاه المهاجرين بسبب طريقة قراءتها لخبر حول الخسائر جراء حرائق الغابات. وقالت دوفارا التي تعمل في قناة "إي أر تي" اليونانية الحكومية: “من الجيد أننا لم نفقد أرواحًا بشرية، سوى 18 مهاجرًا تفحموا وعُثر عليهم في الغابات".