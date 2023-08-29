منافسة مغربية إسبانية على نجم برشلونة الصاعد لامين يامال

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منافسة مغربية إسبانية على نجم برشلونة الصاعد لامين يامال

قبل 40 دقيقة

حسم المغربي الإسباني لامين يامال، لاعب نادي برشلونة، الجدل الدائر بشأن انضمامه إلى إسبانيا أو المغرب على مستوى المنتخب الأول.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، اختار يامال تمثيل المنتخب الإسباني بداية من فترة التوقف الدولي المقبل.

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