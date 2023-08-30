جهاز استشعار للتنقيب البحري في المغرب

قبل 37 دقيقة

من المغرب، نسلط الضوء على جهاز استشعار واستكشاف بحري مبتكر.

يعتمد هذا الجهاز على تكنولوجيا متطورة تسمح برصد الظروف البحرية واستكشاف أعماق البحر بدقة عالية.

من خلال استخدام أجهزة الاستشعار المتطورة والبرمجيات الذكية، يُمكن لهذا الجهاز أن يساعد في فهم المزيد عن البيئة البحرية وتحدياتها.