جهاز استشعار للتنقيب البحري في المغرب
جهاز استشعار للتنقيب البحري في المغرب
من المغرب، نسلط الضوء على جهاز استشعار واستكشاف بحري مبتكر.
يعتمد هذا الجهاز على تكنولوجيا متطورة تسمح برصد الظروف البحرية واستكشاف أعماق البحر بدقة عالية.
من خلال استخدام أجهزة الاستشعار المتطورة والبرمجيات الذكية، يُمكن لهذا الجهاز أن يساعد في فهم المزيد عن البيئة البحرية وتحدياتها.
عن البرنامج
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/BBC4Tech
حساب البرنامج على تويتر هو: @BBC4Tech
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