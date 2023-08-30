مشروع فلسطيني لأرشفة المخطوطات الأثرية رقمياً

قبل 37 دقيقة

النسخ الورقية الأصلية تُحفظ في ظروف مثالية للحفاظ على جودتها، بينما تتيح النسخ الرقمية للباحثين والمهتمين الوصول إلى هذه المستندات من أي مكان في العالم.