مشروع فلسطيني لأرشفة المخطوطات الأثرية رقمياً
مشروع فلسطيني لأرشفة المخطوطات الأثرية رقمياً
هذا المشروع في قطاع غزة يُعنى بالحفاظ على التراث المكتوب باليد.
باستخدام تكنولوجيا المسح الضوئي عالية الدقة وبرامج الأرشفة الرقمية، يتم معالجة وحفظ النصوص المكتوبة باليد لضمان عدم فقدانها مع مرور الزمن.
النسخ الورقية الأصلية تُحفظ في ظروف مثالية للحفاظ على جودتها، بينما تتيح النسخ الرقمية للباحثين والمهتمين الوصول إلى هذه المستندات من أي مكان في العالم.
عن البرنامج
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/BBC4Tech
حساب البرنامج على تويتر هو: @BBC4Tech
شاهدوا الحلقات السابقة من 4تك هنا