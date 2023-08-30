كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى أمن الدول؟
كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى أمن الدول؟
كيف تستخدم تشيكيا الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمان الوطني؟
هذا البرنامج المبتكر يستخدم التسجيلات الصوتية والنصية لتحديد النزعات الجريمية.
كما يكشف تفاصيل الجرائم ومواقعها وهويات الضحايا.
باستخدام تقنيات متقدمة من الذكاء الاصطناعي، تمكنت تشيكيا من تحليل المعلومات بسرعة ودقة للحفاظ على أمان مواطنيها.
عن البرنامج
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/BBC4Tech
حساب البرنامج على تويتر هو: @BBC4Tech
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