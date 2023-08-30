كيف تستخدم تايوان لتكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT) في مراقبة جودة الهواء؟

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كيف تستخدم تايوان لتكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT) في مراقبة جودة الهواء؟

قبل 9 دقيقة

باستخدام أجهزة استشعار متطورة موزعة في مناطق متعددة، تقوم تايوان بجمع البيانات بشكل فوري حول الملوثات في الجو.

هذه البيانات تُساعد الحكومة والمواطنين على اتخاذ قرارات مستنيرة بخصوص الأنشطة اليومية وتنقية الهواء.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه التكنولوجيا في وضع استراتيجيات مُستدامة لمكافحة التلوث.

عن البرنامج

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/BBC4Tech

حساب البرنامج على تويتر هو: @BBC4Tech