إعادة التدوير لبناء قرية شبابية صديقة للبيئة
إعادة التدوير لبناء قرية شبابية صديقة للبيئة
من قطاع غزة نقدم لكم مشروع قرية ترفيهية صديقة للبيئة موجهة للشباب.
تم بناء القرية بالكامل باستخدام مواد معاد تدويرها مثل إطارات السيارات المستعملة والخشب المسترجع.
استمر البناء لأربعة أشهر، وسيتم استخدام القرية لاستضافة الأنشطة البيئية والكشفية.
عن البرنامج
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/BBC4Tech
حساب البرنامج على تويتر هو: @BBC4Tech
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