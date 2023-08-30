كيف تطلق الشهب الاصطناعية الخاصة بك؟

قبل 12 دقيقة

تحاكي التكنولوجيا العمليات الطبيعية لإنشاء جسيمات صغيرة تتحول بسرعة إلى نجوم ساقطة، مشابهة لتلك التي تضيء السماء من وقت لآخر، ولكن هذه المرة يمكن تخصيصها.