كيف تطلق الشهب الاصطناعية الخاصة بك؟
كيف تطلق الشهب الاصطناعية الخاصة بك؟
من اليابان نقدم نظرة عامة على مشروع ترفيهي يشمل استخدام قمر صناعي لإطلاق نجوم ساقطة صناعية حسب الطلب.
تحاكي التكنولوجيا العمليات الطبيعية لإنشاء جسيمات صغيرة تتحول بسرعة إلى نجوم ساقطة، مشابهة لتلك التي تضيء السماء من وقت لآخر، ولكن هذه المرة يمكن تخصيصها.
عن البرنامج
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/BBC4Tech
حساب البرنامج على تويتر هو: @BBC4Tech
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