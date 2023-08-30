الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج آلات التشيلو

قبل 12 دقيقة

من تشيكيا، نقدم لكم مشروعاً للطباعة ثلاثية الأبعاد للتشيلو.

يتجاوز الابتكار مجرد الطباعة - فالآلة الموسيقية الجديدة لا تنتج صوتًا مسموعًا مثل التشيلو التقليدي.

بدلاً من ذلك، يمكن للعازف الاستماع إلى الصوت عن طريق وضع الآلة بالقرب من الأذن أو ارتداء سماعات الأذن.