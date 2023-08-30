الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج آلات التشيلو
الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج آلات التشيلو
من تشيكيا، نقدم لكم مشروعاً للطباعة ثلاثية الأبعاد للتشيلو.
يتجاوز الابتكار مجرد الطباعة - فالآلة الموسيقية الجديدة لا تنتج صوتًا مسموعًا مثل التشيلو التقليدي.
بدلاً من ذلك، يمكن للعازف الاستماع إلى الصوت عن طريق وضع الآلة بالقرب من الأذن أو ارتداء سماعات الأذن.
عن البرنامج
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/BBC4Tech
حساب البرنامج على تويتر هو: @BBC4Tech
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