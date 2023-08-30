انقلاب الغابون.. ما قصة الانقلابات العسكرية في المستعمرات الفرنسية الأفريقية؟
انقلاب الغابون.. ما قصة الانقلابات العسكرية في المستعمرات الفرنسية الأفريقية؟
أعلن ضباط في الجيش الغابوني استيلاءهم على السلطة في البلاد في بيان نشروه عبر شاشة التلفزيون الوطني موضحين أن الرئيس علي بونغو بات رهن الإقامة الجبرية. من جانبه ظهر الرئيس الغابوني في مقطع فيديو مصور وهو يحث أصدقاءه حول العالم لرفض ما يجري في بلاده. فما قصة الانقلابات العسكرية في المستعمرات الفرنسية الأفريقية؟
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